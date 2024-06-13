Ваш знак зодиака и нумерология: узнайте свою цифру удачи Ни для кого не секрет, что, в зависимости от принадлежности к определённому зодиаку, есть разные талисманы, помогающие поймать удачу за хвост: камни, цвета, день недели. А сегодня мы расскажем, как определить своё счастливое число по знаку зодиака. 13 июня, 13:00 Гороскоп и нумерология: какие числа считаются покровителями всех знаков зодиака? Обложка © Freepik / cookie_studio

Чтобы в жизни хотя бы немного проще было бы вертеться и крутиться, астрологи определили талисманы, помогающие разным представителям зодиакального круга чувствовать себя чуточку увереннее и счастливее. Мы уже рассказывали, какие камни необходимы людям всех знаков зодиака, ведь они уберегают от бед и приносят удачу. Такой оберег можно всегда носить с собой и обращаться в момент трудности за советом. Но он не единственный. Сегодня расскажем, как в нумерологии узнать своё счастливое число по знаку зодиака. Согласитесь, планировать важные встречи, играть свадьбу или переезжать в другой город спокойнее, зная, что вы в этот день или час находитесь под защитой самой Вселенной.

Счастливые числа в нумерологии для знаков зодиака Овен и Стрелец — 13, 5, 8, 77

Счастливые числа в нумерологии для знаков зодиака Овен и Стрелец. Фото © Freepik

Люди со знаком зодиака Овен ассоциируются с такими чертами, как энергия, страсть, самоутверждение и решительность. Родившиеся с 21 марта по 19 апреля относятся к этому огненному знаку зодиака. Овны имеют склонность к лидерству и предпочитают проявлять инициативу. Известны своими амбициями, могут быть очень преданными своему делу. Люди со знаком зодиака Овен обладают решительностью и уверенностью в себе, что помогает им добиваться поставленных целей.

Второй огненный знак зодиака, которому подходят эти цифры, — Стрелец. Эти представители зодиакального круга полны оптимизма и веры в светлое будущее. Они ценят свободу и независимость, стремятся к путешествиям и новым приключениям. Стрельцы могут быть очень щедрыми и готовы поделиться своими ресурсами с другими. Они обладают философским складом ума и интересуются высокими идеями. Рождённые с 23 ноября по 21 декабря нередко открыты и честны в общении с окружающими.

5, 50, 57 — числа Тельца и Водолея в нумерологии

Числа Тельца и Водолея в нумерологии. Фото © Freepik / cookie_studio

Тельцы известны своей упорностью и способностью добиваться поставленных целей. Они ценят стабильность и комфорт, стремятся создать надёжные условия для себя и своих близких. Рождённые с 20 апреля по 20 мая люди часто обладают развитым чувством красоты и удовольствия, они могут быть большими ценителями искусства и природы.

Люди, рождённые под знаком зодиака Водолей (с 20 января по 18 февраля), обладают оригинальным мышлением и стремятся к инновациям. Они ценят свободу действий, стремятся к самовыражению и уникальности. Водолеи часто проявляют сочувствие к другим людям и стремятся помочь нуждающимся. Они часто открыты для новых идей, но порой могут проявлять эксцентричное поведение или иметь нестандартные увлечения.

Счастливые числа для знаков зодиака Близнецы и Весы в нумерологии — 6, 10, 18.

Счастливые числа для знаков зодиака Близнецы и Весы в нумерологии. Фото © Freepik / marymarkevich

Рождённые под знаком зодиака Близнецы нередко обладают яркой личностью и харизмой, они легко находят общий язык с разными людьми. Способны быстро приспосабливаться к новым ситуациям и менять своё поведение в зависимости от обстоятельств. Люди, кто по гороскопу Близнецы и родились в период с 21 мая по 20 июня, умны и любопытны, способны быстро усваивать новую информацию. Близнецы могут быть гибкими и адаптивными в различных сферах жизни, что позволяет им легко переключаться между разными задачами.

Те, кто появился на свет с 23 сентября по 22 октября, относятся к воздушному знаку зодиака Весы. Отличительные черты таких людей привлекают окружающих. Но почему? Весы стремятся к равновесию и гармонии во всех аспектах жизни. Они обладают способностью находить компромиссы и решать конфликты. Личности, кто по гороскопу Весы, любят общение и стремятся к гармоничным отношениям с окружающими. Они ценят справедливость, обладают развитым интеллектом и стремятся к глубокому пониманию мира.

1, 8, 15, 21 — числа Рака и Скорпиона в нумерологии

Числа Рака и Скорпиона в нумерологии. Фото © Freepik

Раки обычно очень эмоциональны и чувствительны к окружающим. Они проявляют заботу и присматривают за своими близкими, стремясь создать уют и комфорт в домашней обстановке. Люди, рождённые с 21 июня по 22 июля под знаком зодиака Рак, обладают развитой интуицией и могут предчувствовать настроение других людей. Они нередко выступают защитниками семьи и рода.

Рождённые под знаком зодиака Скорпион, с 23 октября по 21 ноября, тоже могут рассчитывать на покровительство этих чисел. Скорпионы часто проявляют глубокие чувства, хотя предпочитают показывать это не кому попало, а избранным. Они обладают сильной волей и стремятся к достижению поставленных целей. Скорпионы склонны к глубокой скрытности, они могут быть загадочными. Но это не мешает им быть очень чувствительными и эмоциональными.

Знаки зодиака Лев и Козерог — счастливые числа: 2, 3, 9, 12,

Знаки зодиака Лев и Козерог. Фото © Freepik

Львы обладают высоким уровнем энергии. Они могут быть театральными, любят привлекать внимание к себе. Личности, рождённые с 23 июля по 22 августа под знаком зодиака Лев, могут быть очень преданными семье и друзьям. У них часто есть талант к творчеству, поэтому Львы стремятся к самовыражению через все виды искусства и даже свой внешний вид.

Те, кто появился на свет в период с 22 декабря по 19 января, относятся к земному знаку зодиака Козерог. Его представители очень настойчивые и стремятся к достижению успеха в своих целях. Обладают прагматичным подходом к жизни и рациональны в принятии решений. Козероги часто проявляют высокую дисциплинированность и упорство в работе. Они берут на себя ответственность не только за свои поступки, но и за поступки окружающих. Козероги часто имеют амбициозные цели и стремятся к достижению высокого социального статуса. Могут проявлять сдержанность в выражении эмоций, но также умеют любить и привязываться.

2, 4, 11, 16, 29 — в нумерологии счастливые числа у Рыб и Девы

Счастливые числа у Рыб и Девы. Фото © Freepik

Рождённые в период с 19 февраля по 20 марта Рыбы — это люди, очень чувствительные к эмоциям окружающих. Нередко из-за этого они проявляют глубокое сочувствие. Представители знака зодиака Рыбы наделены сильной интуицией и способностью к восприятию тонких энергий и атмосферы. Часто обладают художественным талантом. Обычно заботливы, стремятся помочь другим, проявляя высокую степень эмоциональной отзывчивости.

Если у вас день рождения в период с 23 августа по 22 сентября, то по знаку зодиака вы Дева. Что можно сказать о характере такого человека? Девы обладают ярко выраженным аналитическим мышлением и склонностью к деталям. Они часто стремятся к порядку и структуре в жизни, проявляя организованный подход к делам. Люди, кто по гороскопу Девы, часто ориентированы на практичность, склонны обращать внимание на самые мелкие детали.

Авторы Елизавета Терешкова