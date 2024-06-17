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17 июня, 13:30

Квиз: Только фанат кино СССР догадается, что мы скрыли на этих кадрах

Вы настоящий ценитель советского кино? Думаете, что можете разглядеть мельчайшие детали в любимых фильмах? Проверьте свои знания в этой ностальгической викторине и угадайте, что мы спрятали на этих стоп-кадрах.

От классических комедий до острых драм — советское кино занимает особое место в наших воспоминаниях. Кажется, что мы пересмотрели эти шедевры от и до, взять хотя бы "Иронию судьбы", которую россияне пересматривают каждый Новый год. Самое время протестировать вашу память! Мы выбрали знаковые сцены из советских фильмов и спрятали в них несколько любопытных предметов. Сможете ли вы заметить, что мы ловко скрыли на этих кадрах?

Любите окунуться в мир тёплых воспоминаний и отдаться ностальгии? Давайте проверим, помните ли вы 7 диких суеверий, которым следовал каждый житель СССР. А для тех, кто собирает чемоданы на море, мы подготовили тест: "Какой советский персонаж кино составит вам компанию в путешествии?"

Почему в СССР хотели запретить эту конфету и какой она дошла до наших дней
Почему в СССР хотели запретить эту конфету и какой она дошла до наших дней
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Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Kinopoisk.ru, © "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk, © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Александра Иванова
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