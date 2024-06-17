Квиз: Только фанат кино СССР догадается, что мы скрыли на этих кадрах

От классических комедий до острых драм — советское кино занимает особое место в наших воспоминаниях. Кажется, что мы пересмотрели эти шедевры от и до, взять хотя бы "Иронию судьбы", которую россияне пересматривают каждый Новый год. Самое время протестировать вашу память! Мы выбрали знаковые сцены из советских фильмов и спрятали в них несколько любопытных предметов. Сможете ли вы заметить, что мы ловко скрыли на этих кадрах?