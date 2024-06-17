В Мариуполе подросток нашёл отцовский гранатомёт и ранил троих сверстников

Подросток из Мариуполя выстрелил из спрятанного дома гранатомёта, из-за чего ранения получили трое детей. О трагическом инциденте сообщил глава ДНР Денис Пушилин у себя в телеграм-канале в понедельник, 17 июня.

"Подросток нашёл спрятанное дома его отцом оружие и произвёл выстрел из РПГ-22", — говорится в сообщении.

Ранения получили две девочки, 12 и 15 лет, а также 14-летний мальчик. Детям оказана вся необходимая помощь, их жизни ничего не угрожает.

"Призываю ответственно, с пониманием последствий относиться родителям и всем взрослым: хранение любого незарегистрированного вооружения дома противозаконно и может привести к трагедии", — обратился Пушилин к жителям ДНР.