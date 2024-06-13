ВСУ запитали 16 кг тротила на кнопку "Я тебя люблю" в пузе плюшевого зайца

Российским сапёрам из 10-го танкового полка из состава группировки войск "Юг" пришлось разминировать большого плюшевого зайца. Об этой истории телеканалу "Звезда" рассказал взрывотехник с позывным Монтана. По его словам, противник не гнушается ничем, осуществляя диверсии на территории ДНР. Так, в данном случае любитель милоты, которым мог оказаться ребёнок или женщина, был бы точно разорван на куски.