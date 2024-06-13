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13 июня, 12:12

ВСУ запитали 16 кг тротила на кнопку "Я тебя люблю" в пузе плюшевого зайца

Российским сапёрам из 10-го танкового полка из состава группировки войск "Юг" пришлось разминировать большого плюшевого зайца. Об этой истории телеканалу "Звезда" рассказал взрывотехник с позывным Монтана. По его словам, противник не гнушается ничем, осуществляя диверсии на территории ДНР. Так, в данном случае любитель милоты, которым мог оказаться ребёнок или женщина, был бы точно разорван на куски.

"Примерно 16 килограмм в тротиловом эквиваленте", рассказал о мощности взрывчатки собеседник "Звезды".

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Ранее ФСБ показала, как агент СБУ минирует авто под видом инвалида-колясочника под Запорожьем. Злоумышленник не знал, что силовики уже вели за ним наблюдение. А до этого спецслужбы нашли заминированный схрон ВСУ с иностранными гранатомётами и АК. Находка была сделана в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mojahata

Марина Калегина
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