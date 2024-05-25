Пушистый "диверсант": Енотовидная собака по ночам наводит суету на позициях десантников в зоне СВО
SHOT: Енотовидная собака тайком крадёт сухпайки у бойцов ВДВ в зоне СВО
Енотовидная собака регулярно наведывается на позиции десантно-штурмовой бригады ВС РФ в зоне спецоперации (СВО). Как сообщает SHOT, по ночам животное тайком пробирается за сухпайками, но еду крадёт не для себя.
Енотовидная собака тайком крадёт сухпайки у бойцов ВДВ в зоне СВО. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, пушистика выследили с помощью тепловизора, который бойцам подарили волонтёры Народного фронта. Незваную гостью десантники уже окрестили Береттой в честь главного символа ВДВ — голубого берета. Бойцы не прогоняют собаку, ведь, как им удалось узнать, у неё есть маленькие щенки.
"Для того и существуем, чтобы и мамок, и детёнышей защищать", — говорят десантники.
А ранее Life.ru показывал, как боец, получивший ранение в зоне СВО, трогательно встретился с талисманом — щенком Пулей. Военнослужащий познакомился с трёхмесячной собачкой при выполнении боевых задач, откормил и выходил истощённое животное. Собака быстро привязалась к сапёру и не отходила от него ни на шаг, отпуская лишь на опасные задания. Но однажды солдат не вернулся к новому другу.
Кадр из видео Telegram / SHOT