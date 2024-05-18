Два дня в дороге из зоны СВО: На Урале приютили собаку погибшего Героя России

На Урале приютили оставшуюся одну в зоне спецоперации собаку по кличке Хохлуша, которую спас Герой России Ашир Бердыев. Об этом пишет kp.ru.

Оказавшаяся совсем одна раненая дворняжка буквально приползла за помощью к российским бойцам. Ей повезло встретиться с командиром мотострелковой роты Бердыевым с позывным Витим. Солдат приютил собаку, начал лечить, обратился к ветеринарам, которые выходили её и стерилизовали. Благодарный питомец словно хвостик бегал за своим спасителем, пока не случилось несчастье: в январе этого года её новый хозяин погиб.

На Урале приютили собаку погибшего Героя России по кличке Хохлуша. Фото © VK / "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" помощь бездомным животным

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. После гибели сержанта Хохлушу забрали бойцы, но оставить у себя не решились и попросили через волонтёров в соцсетях помочь собаке найти новых хозяев. Одна из них, Оксана Матвеева, приехала в зону СВО, чтобы забрать боевую "подругу" и передать новым хозяевам.

"Жительница деревни Коптяки сказала, что хочет приютить собаку Хохлушу. Мы решили, что привезём ей её с зоны СВО на Урал. Хохлуша в дороге чувствовала себя хорошо. Собака спокойно лежала в машине, спала. Намордник ей даже не понадобился. Она очень хорошая девочка. Мы ехали на "газели" два дня без остановок. В гостиницы с Хохлушей нас не пускали. Поэтому ночевали вместе с собакой в машине", — рассказала Матвеева.

На Урале приютили собаку погибшего Героя России по кличке Хохлуша. Фото © VK / "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" помощь бездомным животным

На Урале приютили собаку погибшего Героя России по кличке Хохлуша. Фото © VK / "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" помощь бездомным животным

По словам волонтёра, Хохлуша чувствует себя хорошо и уже живёт с новой хозяйкой.