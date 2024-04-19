Победа — в надёжных лапках: Бойцы одного из подразделений приютили "боевого" енота Ярика

В зоне проведения спецоперации появился "боевой" енот Ярик, которого недавно приютили бойцы одного из подразделений ВС РФ. Энергичное и дружелюбное животное стало для солдат талисманом.

Бойцы одного из подразделений ВС России приютили енота. Видео © Telegram / "ЛуганскИнформЦентр Z"

Судя по видео, ему выделили отдельную клетку со всеми удобствами. Как пишет "Луганскинформцентр", пока зверёк осваивается на новом месте.