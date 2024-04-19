Победа — в надёжных лапках: Бойцы одного из подразделений приютили "боевого" енота Ярика
ЛИЦ: Бойцы одного из подразделений ВС России приютили енота
В зоне проведения спецоперации появился "боевой" енот Ярик, которого недавно приютили бойцы одного из подразделений ВС РФ. Энергичное и дружелюбное животное стало для солдат талисманом.
Бойцы одного из подразделений ВС России приютили енота. Видео © Telegram / "ЛуганскИнформЦентр Z"
Судя по видео, ему выделили отдельную клетку со всеми удобствами. Как пишет "Луганскинформцентр", пока зверёк осваивается на новом месте.
Напомним о другом еноте, которого приютили российские бойцы, — Херсоне, спасённом из зоопарка этого города осенью 2022 года. Зверёк стал для десантников верным помощником днём и хулиганом, разбрасывающим всё вокруг, ночью. Позднее ему предложили работу в областной администрации.
Unsplash / Joshua J. Cotten