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19 апреля, 08:10

Победа — в надёжных лапках: Бойцы одного из подразделений приютили "боевого" енота Ярика

ЛИЦ: Бойцы одного из подразделений ВС России приютили енота

В зоне проведения спецоперации появился "боевой" енот Ярик, которого недавно приютили бойцы одного из подразделений ВС РФ. Энергичное и дружелюбное животное стало для солдат талисманом.

Бойцы одного из подразделений ВС России приютили енота. Видео © Telegram / "ЛуганскИнформЦентр Z"

Судя по видео, ему выделили отдельную клетку со всеми удобствами. Как пишет "Луганскинформцентр", пока зверёк осваивается на новом месте.

Енот Херсон стал героем образовательного проекта о жизни новых регионов России
Енот Херсон стал героем образовательного проекта о жизни новых регионов России

Напомним о другом еноте, которого приютили российские бойцы, — Херсоне, спасённом из зоопарка этого города осенью 2022 года. Зверёк стал для десантников верным помощником днём и хулиганом, разбрасывающим всё вокруг, ночью. Позднее ему предложили работу в областной администрации.

Обложка ©

Unsplash / Joshua J. Cotten

Матвей Константинов
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