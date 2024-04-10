Енот Херсон стал героем образовательного проекта о жизни новых регионов России

Про путешествия енота по кличке Херсон, который выжил во время атак ВСУ, выпустили образовательный спецпроект. Он расскажет о жизни и развитии новых регионов России. Об этом сообщили в Херсонском агентстве новостей.

Спасли енота ивановские десантники, которые увезли его из Херсона с собой. Ему присвоили одноимённый позывной и создали аккаунт в Telegram. Полосатику посвятили множество рисунков, стихи и даже комикс, в котором животному поручают важную миссию: передать письма бойцов их детям и родным.

Енот Херсон. Фото © Херсонское агентство новостей

"Идея была сделать прежде всего именно комикс о жизни в новых регионах. В максимально лёгком популярном формате рассказать всей России о том, как эти регионы живут и развиваются. И поскольку саму идею создавать какие-то неожиданные формы мне подсказали херсонские дети, херсонская молодёжь, то мы и решили, что главным героем будет енот Херсон", — рассказал первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, председатель Херсонского регионального отделения Союза журналистов России Александр Малькевич.

Енот Херсон. Фото © Херсонское агентство новостей

А чтобы включить в повествование все регионы, был выбран формат путешествия, потому что такое приключение будет интересно не только детям, но и взрослым. Пушистый Херсон путешествует из Херсонской области через все четыре региона в Москву. В агентстве отметили, что маленького десантника любят по всей стране. Например, во время прогулки по центру столицы к полосатому тянулись все дети вокруг.

"Мы с удовольствием поддержали инициативу Александра Малькевича. Получился очень удачный метод патриотического воспитания. Родители прямо на телефоне могут показать картинки с весёлым и отважным енотом и вслух им прочитать про историю и традиции нашей великой страны. Это и развлечение, и польза", — сообщили в агентстве.