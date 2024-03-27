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27 марта, 11:54

Боец СВО из Челябинска выхаживает на передовой щенят по кличке Гильза и Фугас

Боец СВО из Челябинска выхаживает щенков Гильзу и Фугаса на передовой. Обложка © VK / Народный фронт. Челябинская область

Боец СВО из Челябинска выхаживает щенков Гильзу и Фугаса на передовой. Обложка © VK / Народный фронт. Челябинская область

Необычная дружба возникла между бойцом из Челябинска и двумя щенками. Военный с позывным Граница выкармливает на передовой двух четвероногих малышей. Об этом сообщил руководитель регисполкома "Народного фронта" Денис Рыжий.

"Южноуральский военнослужащий с позывным Граница — настоящий герой! Находясь на СВО, он не только защищает нашу страну, но и заботится о двух маленьких щенках по кличке Гильза и Фугас", — сказал Рыжий Ura.ru.

Боец с позывным Зелёный рассказал, как кошки и собаки помогают в ходе СВО
Боец с позывным Зелёный рассказал, как кошки и собаки помогают в ходе СВО

Ранее Life.ru рассказывал, как совёнок поселился у российских военных на передовой. Необычный питомец появился в танковом подразделении, участвующем в специальной военной операции. Он выпал из гнезда, но обрёл новый дом в боевом братстве. Малыша назвали Братишкой.

Евгения Мосс
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