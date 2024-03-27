Боец СВО из Челябинска выхаживает на передовой щенят по кличке Гильза и Фугас
Боец СВО из Челябинска выхаживает щенков Гильзу и Фугаса на передовой. Обложка © VK / Народный фронт. Челябинская область
Необычная дружба возникла между бойцом из Челябинска и двумя щенками. Военный с позывным Граница выкармливает на передовой двух четвероногих малышей. Об этом сообщил руководитель регисполкома "Народного фронта" Денис Рыжий.
"Южноуральский военнослужащий с позывным Граница — настоящий герой! Находясь на СВО, он не только защищает нашу страну, но и заботится о двух маленьких щенках по кличке Гильза и Фугас", — сказал Рыжий Ura.ru.
Ранее Life.ru рассказывал, как совёнок поселился у российских военных на передовой. Необычный питомец появился в танковом подразделении, участвующем в специальной военной операции. Он выпал из гнезда, но обрёл новый дом в боевом братстве. Малыша назвали Братишкой.