Боец СВО из Челябинска выхаживает на передовой щенят по кличке Гильза и Фугас

Необычная дружба возникла между бойцом из Челябинска и двумя щенками. Военный с позывным Граница выкармливает на передовой двух четвероногих малышей. Об этом сообщил руководитель регисполкома "Народного фронта" Денис Рыжий.

"Южноуральский военнослужащий с позывным Граница — настоящий герой! Находясь на СВО, он не только защищает нашу страну, но и заботится о двух маленьких щенках по кличке Гильза и Фугас", — сказал Рыжий Ura.ru.