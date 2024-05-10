Без неё бы не выжил: Раненый боец трогательно встретился с талисманом — щенком Пулей

Раненный в зоне СВО российский сапёр Алексей Прытков поделился с SHOT трогательной историей о воссоединении со старым другом — фронтовым щенком по кличке Пуля. Зверёк преодолел больше тысячи километров, чтобы вновь встретиться с бойцом на его родине.

Военнослужащий познакомился с трёхмесячной собачкой при выполнении боевых задач. Алексей откормил и выходил истощённое животное, заслужив его любовь и доверие. Пуля быстро привязалась к Алексею: щенок не отходил от сапёра ни на шаг, отпуская его лишь на опасные задания. Однако однажды боец не вернулся назад.

Прытков получил тяжёлое ранение конечностей и был экстренно направлен в госпиталь. Бойцу ампутировали обе ноги, руки чудом удалось сохранить. По словам сослуживцев, Пуля почти ничего не ела в мучительном ожидании своего друга. Всё это время собачонка лежала у бронежилета сапёра, теряя силы. Лишь когда Алексей оказался дома в Ивановской области, он связался с подразделением и попросил отправить ему щенка. Встреча старых знакомых оказалась очень эмоциональной.

Воссоединение старых друзей — собаки Пули и раненого бойца ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT

Сапёр заявил SHOT, что считает Пулю своим счастливым талисманом. По мнению бойца, именно благодаря этому зверьку ему удалось уцелеть.