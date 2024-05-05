В ЛНР подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве

В пгт Камышеваха в ЛНР в субботу, 4 мая, наступив на взрывное устройство, погиб подросток. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Первомайска Сергей Колягин.

"Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, образовавшемуся в заброшенном карьере, на рыбалку, где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался. Его друзья в результате подрыва получили осколочные ранения", — написал градоначальник, выразив соболезнования родным и близким молодого человека.

Двух пострадавших госпитализировали, один после получения медицинской помощи отправился домой. Мэр призвал воздержаться от посещения необследованной местности, тем более в районах, где проходили боевые действия.