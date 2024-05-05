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5 мая, 18:29

В ЛНР подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве

Мэр Колягин: В Камышевахе подросток погиб, наступив на взрывное устройство

В пгт Камышеваха в ЛНР в субботу, 4 мая, наступив на взрывное устройство, погиб подросток. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Первомайска Сергей Колягин.

"Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, образовавшемуся в заброшенном карьере, на рыбалку, где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался. Его друзья в результате подрыва получили осколочные ранения", — написал градоначальник, выразив соболезнования родным и близким молодого человека.

Двух пострадавших госпитализировали, один после получения медицинской помощи отправился домой. Мэр призвал воздержаться от посещения необследованной местности, тем более в районах, где проходили боевые действия.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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