В Донецке при подрыве на украинском "Лепестке" погиб газонокосильщик

В Куйбышевском районе Донецка газонокосильщик подорвался на украинской мине "Лепесток". Фатальный инцидент произошёл на территории ДК "Смолянка", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В Донецке при подрыве на "Лепестке" погиб газонокосильщик. Видео © Telegram / Треш Донецк ⚒ | ЧП Макеевка

По данным донецких телеграм-каналов, после случившегося мужчине пытались оказать первую помощь прохожие. Они же вызвали скорую. После взрыва пострадавший находился в сознании, у него была сильно повреждена нога. Вероятно, от полученных ранений он умер до приезда медиков.

"К сожалению, скончался мужчина 1972 года рождения, работник ДК "Смолянка", который подорвался на противопехотной мине "Лепесток" на прилегающей территории", — написал Кулемзин в телеграм-канале.