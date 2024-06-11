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11 июня, 15:30

7 диких суеверий, которым следовал каждый житель СССР

Узнайте, какие странные суеверия из Советского Союза продолжают влиять на нас и сегодня. Возможно, именно они помогут вам избежать неприятностей и привлечь удачу!

В Советском Союзе люди верили в массу предрассудков, которые до сих пор будоражат умы многих россиян. Давайте разберёмся, какие из суеверий вы, возможно, уже знаете, и попробуем понять, не время ли вам их принять или отвергнуть.

1. Счастливый билетик в СССР

Счастливый билетик и другие приметы из советского прошлого. Фото © "Киножурнал "Ералаш" / YouTube

Счастливый билетик и другие приметы из советского прошлого. Фото © "Киножурнал "Ералаш" / YouTube

В Советском Союзе счастливый билетик был настоящим талисманом удачи. Если сумма первых трёх и последних трёх цифр на билете совпадала, вам следовало его съесть. Да, именно съесть! Так, по легенде, вы обеспечивали себе удачу на весь день.

2. Не ходи под Л-образным столбом

Помните те самые Л-образные опоры линий электропередачи с подпорками? Их прозвали "чёртовы ворота". Считалось, что проход через них приносит неудачи, болезни и другие неприятности. Обходные тропинки вокруг таких опор до сих пор доказывают: многие даже сейчас верят в эту примету.

3. Наступили на ногу — наступи в ответ

Суеверия из СССР, которые до сих пор работают у россиян. Фото © "Киножурнал "Ералаш" / YouTube

Суеверия из СССР, которые до сих пор работают у россиян. Фото © "Киножурнал "Ералаш" / YouTube

Если вы случайно наступили на ногу другу или родственнику, есть одна незамысловатая магия, которая спасёт отношения. Немедленно легонько наступите ему в ответ! Так вы избежите ссор и сохраните дружбу. Просто и действенно. А вы так делаете?

4. Постучать по дереву, чтобы не сглазить

Эта примета точно знакома всем россиянам. Говоря о чём-то хорошем, принято постучать трижды по дереву, чтобы не спугнуть удачу. Ну а если ничего деревянного под рукой нет, можно трижды плюнуть через левое плечо.

5. Почему в СССР не наступали на люки

Не наступай на люк: советские приметы, актуальные и сегодня. Фото © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Не наступай на люк: советские приметы, актуальные и сегодня. Фото © Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

С детства нас учили обходить люки стороной. И не зря! В Советском Союзе считалось, что уличные люки ненадёжны и могут провалиться вместе с вами. Получается, это не только примета, но и реальная мера предосторожности.

6. Присесть на дорожку — примета, которая есть только у русских

Собираетесь в дальнюю поездку? Не забудьте присесть на дорожку. Когда все сумки уже собраны, а вы обуты и готовы к выходу, сядьте на минутку в тишине. Это поможет вам вспомнить, выключили ли вы утюг и взяли ли паспорт. А заодно и дорога пройдёт удачно!

7. В СССР не здоровались через порог

Какие советские суеверия напрочь засели в мозгах у россиян. Фото © Кадр из фильма "12 стульев", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф / Kinopoisk

Какие советские суеверия напрочь засели в мозгах у россиян. Фото © Кадр из фильма "12 стульев", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф / Kinopoisk

Считалось, что ни здороваться, ни передавать что-то через порог — нельзя. Если к вам пришёл гость, пригласите его зайти или сами выйдите на улицу или лестничную клетку. Это поможет избежать неприятностей и сохранит хорошее настроение в доме.

Эти суеверия времён СССР — неотъемлемая часть советской культуры, и многие из них продолжают жить в нашем обществе и сегодня. Проверьте себя, следуете ли вы хотя бы одному из этих правил? Возможно, именно они помогут вам избежать неприятностей и привлечь удачу в вашу жизнь.

Откуда у русских людей появилась привычка всё есть с хлебом — 8 теорий
Откуда у русских людей появилась привычка всё есть с хлебом — 8 теорий
Обложка ©

Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Сергей Трофимов
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