Откуда у русских людей появилась привычка всё есть с хлебом — 8 теорий Привычки русских людей уникальны. Только мы едим почти все блюда с хлебом. Life.ru рассказывает про восемь теорий возникновения этого "национального явления". Как давно эта традиция передаётся из поколения в поколение? Ответ вас удивит. 10 июня, 15:00 Откуда у русских появилась привычка всё есть с хлебом? Обложка © Кадр из фильма "Афоня". Режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Одна из самых главных привычек русских людей — есть блюда с хлебом. Жители РФ и стран СНГ употребляют этот продукт со всеми видами пищи: первым, вторым и даже чаем. Откуда это могло пойти?

1. Привычка есть всё вприкуску с хлебом — дань Советскому Союзу

Привычка русских людей есть хлеб на завтрак, обед и ужин появилась ещё во времена Советского Союза. Фото © ТАСС / Волков Михаил

В СССР хлеб считался одним из самых популярных продуктов. Его преимущество было в дешевизне, а также питательности. Потратив совсем чуть-чуть денег, можно было наесться на несколько часов вперёд.

Другая причина, почему сформировалась такая привычка, — некоторые виды блюд было принято есть с ним. К тому же в Советском Союзе хлеб считался символом страны (она была гигантом в области аграрной промышленности). С тех пор у многих жителей современной России в подсознании закрепилось, что есть этот продукт можно со всеми видами пищи.

2. Многие привыкли есть хлеб в армии

И во времена СССР, и после его развала служба в Российской армии была обязательной. Многие мужчины прошли через неё. Естественно, солдат в частях много, а кормить их чем-то нужно. Поэтому, чтобы сэкономить на еде, бойцам вместе с первыми и вторыми блюдами давали хлеб. Всего пара кусочков — и человек наедался. С тех пор такая привычка укоренилась у многих представителей сильного пола.

3. Есть всё с хлебом — национальная память

Привычка русских людей есть хлеб с другими блюдами могла появиться ещё во времена Руси. Фото © ТАСС / Брюханенко Эдгар

Привычка есть хлеб на завтрак, обед и ужин у жителей России могла пойти от прошлых поколений. Ещё во времена Древней Руси все малообеспеченные жители ели хлеб. Он был дешёвым и легкодоступным. Возможно, любовь к этому продукту сформировалась на уровне национальной памяти и переходила из поколения в поколение.

4. Приятный вкус

У русских привычка есть вприкуску с хлебом всё что можно, по одной из теорий, могла возникнуть из-за банальной вещи — его приятного вкуса. Пекарни научились делать ароматный хлеб, который ничем не хуже, чем в СССР. А если посыпать его солью, намазать сливочным сыром или майонезом — вообще вкуснотища. Так продукт покорил сердца всех россиян.

5. Дань уважения тем, кто производит хлеб

Жители России уважают тех, кто производит хлеб, поэтому и покупают их продукт. Фото © ТАСС / Никитин Николай

Согласно другой теории, у русских привычка есть хлеб в течение дня сформировалась потому, что люди, производящие его, трудятся для этого днями и ночами. Сначала им нужно вырастить зерно, превратить в муку, сделать тесто, а затем испечь. Процесс трудоёмкий и занимает много времени. Россияне понимают это, ценят и покупают хлеб.

6. Короткий срок жизни хлеба

Жители России едят всю еду с хлебом и по бытовой причине — его нужно съесть в ближайшее время после покупки. Если он пролежит хотя бы неделю, то будет сухим и невкусным. Если две — и вовсе превратится в сухарь. Поэтому, чтобы не выбрасывать хлеб в мусорный бак, многие стараются съесть его в первые дни после покупки.

7. Благодаря хлебу можно съесть меньше, но наесться

Жители регионов России могут есть хлеб, потому что им можно быстро перекусить. Фото © ТАСС / Редькин Марк

Некоторые россияне часто употребляют этот продукт потому, что он помогает быстро подавить чувство голода. Достаточно съесть всего пару кусочков хлеба — и можно идти заниматься делами дальше, если нет времени на полноценный обед. Это удобно.

8. Привычку есть всё с хлебом прививают с детства

Одна из главных причин, почему россияне едят все виды блюд с хлебом, — привычка из детства. В каждой семье детям давали первое и второе с ним. Отказаться было нельзя. Так и сформировалась пищевая привычка.

И это не единственное наследие, передавшееся нам из СССР. В Советском Союзе было много странностей: например, там строили дома "на курьих ножках". Ранее Life.ru писал про 6 причин, зачем в СССР поступали таким образом.

Авторы Никита Фартов