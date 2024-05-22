6 причин, почему в СССР активно строили несуразные дома "на курьих ножках"

Ко внешнему виду советских домов люди относятся по-разному. Одни считают, что все здания строились в однотипном стиле и были несуразными. Другие, наоборот, ими восхищаются. В Москве и Петербурге можно встретить необычные постройки времён СССР, стоящие "на ножках". Большинство из них появились в 1960–1980-х годах. Почему в СССР строили эти на первый взгляд несуразные здания?

1. Странные дома в СССР строили из-за моды

Советские дома строили "на ножках", потому что это было модно. Они вносили разнообразие во внешний вид города. Фото © Wikipedia / Dzasohovich

Первая причина довольно проста — в СССР возводили здания "на ножках", поскольку в советской архитектуре появился новый тренд на конструктивизм. Власти крупных городов (Москвы и Ленинграда) считали, что такие постройки разнообразят внешний вид мегаполиса, сделают его привлекательнее. Они не ошиблись, поскольку строения действительно вызывают у всех прохожих неподдельный интерес даже в 2024 году.

Многие дома "на ножках" устанавливали на въезде в Ленинград и Москву. Руководители проектов делали это, чтобы иностранные гости городов увидели такую красоту и зауважали Советский Союз ещё больше.

2. Дома "на ножках" возводили из экономии

Архитекторы СССР проектировали такие здания и с практичной точки зрения. Благодаря необычной конструкции постройки отлично продувались воздухом. Из-за чего не возникали плесень и другие факторы, которые привели бы к преждевременному уничтожению дома. Следовательно, он мог стоять десятки лет без необходимости ремонта.

3. Удобство для граждан

Дома в СССР "на курьих ножках" были удобны для граждан. Больше не нужно было долго искать выход из двора. Фото © Wikipedia / toiida

Советские дома "на курьих ножках" строились так, чтобы не только обеспечить граждан кровом, но и сделать их жизнь более комфортной. Благодаря особой конструкции выйти со двора можно было в любой точке. Жителям не приходилось терять по несколько десятков минут времени, чтобы найти выход.

4. Дома "на ножках" — это футуристическая концепция

Архитекторы в СССР хотели сделать не просто удобный, но ещё и красивый дом. Так и получилось: благодаря отсутствию первого этажа со стороны казалось, что здание будто бы "парит" над землёй. В первое время такие строения поражали советских граждан удивительной оптической иллюзией.

5. Первых этажей не было

Дома "на ножках" радовали тех, кто не хотел жить на первом этаже. Фото © Yandex Карты

У домов "на ножках" в СССР было одно уникальное преимущество: отсутствие первых этажей. Даже в прошлом веке они не особо ценились среди жильцов, и многие мечтали заполучить квартиру повыше. И благодаря ноу-хау того времени те, кто жил в самом низу, фактически имели квартиры на втором и даже третьем этаже, поскольку расстояние от балкона до земли было внушительным.

6. У советских домов "на ножках" была хорошая звукоизоляция

Архитекторы в СССР требовали, чтобы строители заливали здания огромным количеством бетона, поэтому у жильцов была отличная шумоизоляция. Фото © stilarhitekturi.livejournal.com

Чтобы такое мощное здание, стоящее всего на десятке ножек, не развалилось, при его строительстве использовалось много бетона. Материала не жалели, поэтому шумоизоляция была отличная. Говорят, что стену в квартире было очень сложно пробить подручными средствами, без перфоратора.