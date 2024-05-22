Эти 5 привычек, доставшихся по наследству из Совка, портят вам жизнь до сих пор Многие из нас продолжают жить по привычкам, доставшимся от родителей или бабушек и дедушек из СССР. Какие из них лучше оставить в прошлом, чтобы не портить себе жизнь? Рассказывает Life.ru. 22 мая, 15:30 Какие особенности советского менталитета до сих пор портят жизнь современным россиянам? Обложка © Кадр из фильма "Любовь и голуби", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Советский Союз — эпоха, которая оставила свой след в каждом из нас. В то время, когда дефицит и коллективизм определяли сознание всего населения, люди выработали себе привычки, которые помогали выживать. Но мир изменился, а старые шаблоны поведения остались. Какие из них стоит оставить в прошлом, чтобы не мешать себе жить в настоящем? Давайте разберёмся.

Синдром Плюшкина

Привычки из СССР, которые портят вам жизнь. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Наши бабушки и дедушки хранили всё — от старых газет и журналов до неисправной техники. Так называемый "синдром Плюшкина", хорошо известный в СССР, до сих пор живёт в некоторых из современных россиян. Мы продолжаем захламлять свои квартиры и дома ненужными вещами, оправдывая универсальной фразой "вдруг пригодится". Но в современном мире, когда можно легко купить новые вещи, нет нужды хранить старое барахло. Освободите пространство для новых возможностей!

Жизнь по приметам

Суеверия и приметы, пришедшие из далёких времён и укрепившиеся в сознании в СССР, до сих пор влияют на многих из нас. Чёрная кошка, деньги через порог, посидеть на дорожку — эти приметы кажутся нам чем-то само собою разумеющимся, хотя в них нет никакой логики. Пора освободиться от этих суеверий и нормально жить: проходить под стремянками, перешагивать через людей — да всё что угодно!

Красивую посуду — в сервант, или лучшее — для особых случаев

Как привычки времён СССР мешают нам жить в современной России. Фото © ТАСС / Василий Турбин, Вячеслав Ун Да-С

Кто из нас не видел у бабушки в серванте красивый сервиз, который доставали только на большие праздники? Хрустальные бокалы и фарфоровые тарелки стояли там годами, украшали комнату, но не использовались. Эта привычка сохранять лучшие вещи на "особый случай" до сих пор жива у многих. Но жизнь проходит сейчас, и надо радоваться ей каждый день, используя все возможности, которые у нас есть.

Домашняя одежда — обноски

В СССР вещи носили до последнего. Старые штаны или поношенные платья становились домашней одеждой, затем ехали на дачу и только потом, когда зашивать уже было нечего, выбрасывались (и то не всегда). Сейчас, когда выбор одежды огромен и доступен, нет нужды донашивать старое. Позвольте себе обновить гардероб, даже для дома. Ходить в красивой одежде в главном месте своей жизни — вы этого достойны!

"А что другие скажут?"

Оставьте прошлое в прошлом: вредные привычки из СССР. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Во времена Советского Союза было важно знать всё о соседях и обсуждать "неправильное" поведение. Это породило привычку зависеть от чужого мнения. Благо времена изменились, но многие продолжают беспокоиться, что скажет соседка или коллега. Пора, наконец, понять — это ваша жизнь, и только ваше мнение имеет значение. Живите для себя, а не для окружающих!

Советские привычки — это часть истории, можно относиться к ним как угодно. Но не стоит позволять устаревшим шаблонам управлять вашей жизнью сегодня. Оставьте прошлое и живите настоящим, радуясь каждому дню и возможности быть свободными от ненужных ограничений.

Авторы Сергей Трофимов