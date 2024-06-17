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17 июня, 12:50

Полиция подтвердила информацию Life.ru об уголовном деле на ведущую Лазареву*

Против телеведущей Лазаревой* возбудили дело об оправдании терроризма

Татьяна Лазарева*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lazarevatut

Татьяна Лазарева*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lazarevatut

Уголовное дело об оправдании терроризма было возбуждено в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ответ ГУ МВД России по Москве. При этом Life.ru сообщал об уголовке для Лазаревой* ещё на прошлой неделе.

"17 мая в отношении Т.Ю. Лазаревой* возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", — говорится в ответе столичной полиции, который депутат опубликовал в телеграм-канале.

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Напомним, телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву* объявили в розыск в России 13 июня. Тогда же Life.ru узнал, что на Лазареву* завели дело о публичной пропаганде терроризма, ведущей может грозить семь лет колонии.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Александра Вишнякова
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