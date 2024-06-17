Полиция подтвердила информацию Life.ru об уголовном деле на ведущую Лазареву*

Уголовное дело об оправдании терроризма было возбуждено в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ответ ГУ МВД России по Москве. При этом Life.ru сообщал об уголовке для Лазаревой* ещё на прошлой неделе.