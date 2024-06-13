Life.ru узнал, по какой статье полиция разыскивает телеведущую Лазареву*

Семь лет колонии грозит Татьяне Лазаревой* в России. Как сообщает SHOT, телеведущую объявили в розыск, открыв дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичная пропаганда терроризма с использованием Интернета".

По данным телеграм-канала, такие последствия вызвало интервью Лазаревой* от 14 августа 2023 года, в котором она рассказала, как радуется атакам беспилотников на Москву.

"Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаки беспилотников на российские города. И, вы знаете, это ужасно, но я радуюсь", — заявила тогда Лазарева* в интервью одному из ютуб-каналов.

Напомним, Татьяна Лазарева* была признана иноагентом ещё в 2022 году. Она неоднократно выступала с русофобскими заявлениями, поддерживала Украину. Известно, что телеведущая уже больше двух лет живёт в Испании.