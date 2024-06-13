Татьяну Лазареву* объявили в розыск в России
Татьяна Лазарева*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lazarevatut
Телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву* объявили в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД. По какой статье она разыскивается, не уточняется.
Напомним, Татьяна Лазарева* была признана иноагентом ещё в 2022 году. Она неоднократно выступала с русофобскими заявлениями, поддерживала Украину и радовалась, что ВСУ бьют по городам России.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.