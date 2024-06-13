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13 июня, 07:22

Татьяну Лазареву* объявили в розыск в России

Татьяна Лазарева*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lazarevatut

Татьяна Лазарева*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lazarevatut

Телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву* объявили в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД. По какой статье она разыскивается, не уточняется.

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Напомним, Татьяна Лазарева* была признана иноагентом ещё в 2022 году. Она неоднократно выступала с русофобскими заявлениями, поддерживала Украину и радовалась, что ВСУ бьют по городам России.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Александра Вишнякова
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