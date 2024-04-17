Прокуратура проверит заявления Татьяны Лазаревой* об атаках БПЛА по России

Прокуратура Москвы проверит телеведущую Татьяну Лазареву* из-за её высказываний об ударах украинских беспилотников по территории России. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава Комитета Госдумы по культуре, депутат от партии "Единая Россия" Елена Ямпольская.

Ранее о позиции Лазаревой* высказался актёр Оскар Кучера. Он в пух и прах разгромил телеведущую, радующуюся ударам БПЛА по российским городам. Артист заявил, что она ничем не отличается от фашистов. И, несмотря на то что они общаются уже на протяжении двадцати лет, актёр отметил, что сейчас она перешла ту грань, за которой произошло её расчеловечивание.