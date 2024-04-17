Прокуратура проверит заявления Татьяны Лазаревой* об атаках БПЛА по России
Татьяна Лазарева*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lazarevatut
Прокуратура Москвы проверит телеведущую Татьяну Лазареву* из-за её высказываний об ударах украинских беспилотников по территории России. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава Комитета Госдумы по культуре, депутат от партии "Единая Россия" Елена Ямпольская.
"С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать о её результатах", — сказано в тексте ответного документа.
Как уточняется, причиной заинтересованности прокурора стали "циничные комментарии" актрисы в отношении атак украинских беспилотников по городам России.
Ранее о позиции Лазаревой* высказался актёр Оскар Кучера. Он в пух и прах разгромил телеведущую, радующуюся ударам БПЛА по российским городам. Артист заявил, что она ничем не отличается от фашистов. И, несмотря на то что они общаются уже на протяжении двадцати лет, актёр отметил, что сейчас она перешла ту грань, за которой произошло её расчеловечивание.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.