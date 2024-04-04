"Ты мразь!": Оскар Кучера сравнил с фашистами Лазареву*, радующуюся смертям россиян Актёр Кучера сравнил с фашистами Лазареву*, радующуюся ударам БПЛА по городам РФ 4 апреля, 11:40 Татьяна Лазарева*. Обложка © ТАСС/ Сергей Фадеичев

Актёр Оскар Кучера считает, что телеведущая Татьяна Лазарева* ничем не отличается от фашистов, когда открыто выражает свою радость из-за ударов украинских беспилотников по российским городам. Об этом он написал в телеграм-канале.

"БПЛА бьют по простым твоим соотечественникам. Ты мразь, Таня, ты просто конченая мразь, ничем не отличающаяся от фашистов, которые радуются смертям простых людей", — подчеркнул Кучера.

Он признался, что хорошо общался с Лазаревой* на протяжении почти двадцати лет, но сейчас телеведущая перешла ту грань, за которой произошло её расчеловечивание. Резонансное интервью оппозиционному YouTube-каналу "И грянул Грэм" Лазарева* дала ещё в прошлом году, в нём она порадовалась, что ВСУ бьют по городам России.

"Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. <...> Вы знаете, это ужасно, но я радуюсь", — заявила тогда она.

Это прошлогоднее интервью припомнили Лазаревой* после того, как она недавно заявила о своём желании баллотироваться в депутаты Мосгордумы. Представители движения "Зов народа" возмутились, что сегодня закон позволяет иноагентам участвовать в выборах в качестве кандидатов, притом что Лазарева* открыто одобряет действия ВСУ. Общественники обратились к партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП), которая внесла в Госдуму законопроект о запрете иноагентам баллотироваться на выборах.

* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми