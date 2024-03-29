В Госдуме нашли способ сорвать новый план Лазаревой* и ещё 44 беглых иноагентов "Справедливая Россия" предложила запретить иноагентам выдвигаться в депутаты 29 марта, 14:06 Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lazarevatut

Партия "Справедливая Россия – За правду" работает над законопроектом, который запретит иностранным агентам баллотироваться в депутаты. Копия соответствующего документа появилась в распоряжении Life.ru.

Как пояснил первый замруководителя фракции партии "Справедливая Россия – За правду" депутат Госдумы Дмитрий Гусев, к ним обратились представители движения "Зов народа". Они возмущены, что закон позволяет иноагентам участвовать в выборах в качестве кандидата. В пример общественники привели Татьяну Лазареву*, которая собралась стать депутатом Мосгордумы.

"Некоторые грантополучатели заморских фондов решили баллотироваться в Мосгордуму. В том числе проживающая в Израиле телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева*. 45 таких агентов, по её словам, планируют выдвинуть свою кандидатуру в 45 московских округах", — уточнил Гусев.

Он добавил, что партия полностью поддержала инициативу активистов и намерена передать на рассмотрение в Госдуму текст проекта, где предлагается ввести запрет иноагентам избираться и занимать выборные должности.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил, что нужно утвердить "период тишины" для иноагентов во время избирательных кампаний и выборов в России. По его словам, такие лица прибегают к манипуляциям с общественным мнением и распространяют фейки.

* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми