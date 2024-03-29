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В Госдуме призвали ввести "период тишины" для иноагентов на выборах

Депутат Фёдоров предложил ограничить активность иноагентов во время выборов

29 марта, 11:16
Выборы в России. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Выборы в России. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

В России нужно утвердить "период тишины" для иноагентов во время избирательных кампаний и выборов в стране. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, RT ознакомился с копией его обращения на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения периода тишины (десять дней до голосования, в период голосования и десять дней после голосования) на выборах для иностранных агентов", — говорится в тексте.

Там поясняется, что иноагенты могут пытаться открыто и активно влиять на ход предвыборной кампании, а также раскачивать ситуацию в стране после голосования. В частности, речь идёт о манипуляции общественным мнением и распространении фейковых сообщений.

Фёдоров предложил не только запретить иноагентам определённые действия во время выборов, но и предусмотреть меры наказания за нарушение запретов.

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Ранее сообщалось, что в России с треском провалилась акция иноагентов "Полдень", которая была нацелена на срыв президентских выборов. Немецкий блогер Свен Марко Марио разоблачил фейк о "сборищах оппозиции" на избирательных участках ради протеста. Он пришёл ровно в 12:00 на участок № 2855 в Москве, но бунтующих там не заметил. Причём аналогичная ситуация наблюдалась и в других пунктах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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