В Госдуме предложили запретить иноагентам участвовать в выборах

В Государственную думу внесён законопроект, который предусматривает запрет иноагентам принимать участие в выборах в РФ. С соответствующей инициативой выступили глава партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев.

В пояснительной записке сказано, что сейчас у иноагентов есть право баллотироваться, однако они должны указывать свой статус в агитационных материалах. При этом большинство из них проживает за границей, выступает с антироссийскими заявлениями, финансирует Вооружённые силы Украины (ВСУ).

"Лицо, включённое в реестр иностранных агентов, не сможет избираться президентом РФ, депутатом Госдумы, высшим должностным лицом субъекта РФ, депутатом законодательного собрания субъекта РФ, депутатом представительного органа местного самоуправления", — приводит текст документа ТАСС.

Ранее Гусев заявил, что в партию обратились представители движения "Зов народа", которые возмутились, что закон позволяет иноагентам участвовать в выборах в качестве кандидата. В пример общественники привели Татьяну Лазареву*, которая собралась стать депутатом Мосгордумы.