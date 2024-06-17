Noize MC* грозит уголовное дело за футболку с символикой "Азова"** "Зов народа" просит внести Noize MC* в список террористов и экстремистов 17 июня, 11:28 Noize MC*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / noizemc*

Общественное движение "Зов народа" потребовало внести рэпера Noize MC* в перечень террористов и экстремистов, потому что на своём концерте в Испании артист вышел на сцену в футболке с символикой украинского нацбата "Азов"**. Об этом сообщает SHOT.

Обращение направлено главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору страны Игорю Краснову. Активисты также просят возбудить в отношении певца уголовное дело по статье 205.2 УК РФ за публичное оправдание терроризма. Председатель движения Сергей Зайцев напомнил, что рэпер родился в Белгороде, который обстреливается украинскими солдатами, в том числе из батальона "Азов"**.

"Данный исполнитель в очередной раз доказал, что он не против бомбёжек Белгорода, уроженцем которого он является", — подчеркнул Зайцев.

Напомним, рэпер Noize MC* (Иван Алексеев*) под одобрительные вопли толпы на своём концерте в испанской Валенсии продемонстрировал футболку с символикой украинского батальона "Азов"**. Видео разошлось в Сети.

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации. ** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Авторы Татьяна Миссуми