Минюст признал иноагентами Данилу Поперечного* и журналиста Станислава Кучера*

Там добавили, что стендапер выступал против специальной военной операции (СВО), а также распространял фейки с целью формирования негативного образа РФ и вооружённых сил страны. Установлено, что Поперечного* спонсировали из-за рубежа, сам же он также проживает за границей. Кроме того, ведомство внесло в реестр иноагентов журналиста и экс-главред "Сноба" Станислава Кучера*, политтехнологов Игоря Артемьева* и Алексея Комелева*, а также священника-пятидесятника Альберта Раткина*.