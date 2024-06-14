Минюст признал иноагентами Данилу Поперечного* и журналиста Станислава Кучера*
Комик Данила Поперечный* и журналист Станислав Кучер*. Обложка © Telegram / Поперечный / Kucher
Министерство юстиции РФ в пятницу, 14 июня, расширило реестр иностранных агентов, добавив в список пять новых лиц. Так, в перечень попал 30-летний комик Данила Поперечный*.
"Поперечный* принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иностранного агента", — отметили в Минюсте РФ.
Там добавили, что стендапер выступал против специальной военной операции (СВО), а также распространял фейки с целью формирования негативного образа РФ и вооружённых сил страны. Установлено, что Поперечного* спонсировали из-за рубежа, сам же он также проживает за границей. Кроме того, ведомство внесло в реестр иноагентов журналиста и экс-главред "Сноба" Станислава Кучера*, политтехнологов Игоря Артемьева* и Алексея Комелева*, а также священника-пятидесятника Альберта Раткина*.
Ранее, 31 мая, Министерство юстиции признало иностранным агентом журналистку Екатерину Дунцову*. А вот ООО "Чайка Белые сады" было исключено из реестра.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.