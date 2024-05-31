Минюст впервые за 7 недель обновил список иноагентов

Министерство юстиции огласило список новых иностранных агентов. Так, в реестр включены журналистки Екатерина Дунцова*, Марина Литвинович*, проекты SOTA* и Republic*, блогер Павел Иванов*, движение "Путь домой"* и его лидер Марина Андреева*.

"Е.С. Дунцова* распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Выступала против специальной военной операции на Украине. Сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории Российской Федерации. Являлась участником проекта, одним из организаторов которого выступает лицо, включённое в реестр иностранных агентов", — отмечает ведомство.

Кроме того, она в качестве респондента выступала на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, а также занималась созданием и распространением сообщений и материалов иноагентов для неограниченного круга лиц.

Из реестра исключено ООО "Чайка Белые сады" (ранее ООО "Москоу диджитал медиа") в связи с утратой признаков иноагента.

В предыдущий раз Минюст обновлял реестр иноагентов 12 апреля. Тогда в него были включены журналисты Илья Барабанов* и Анастасия Казанцева*.