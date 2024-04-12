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12 апреля, 18:12

Журналисты Илья Барабанов и Анастасия Казанцева* признаны иноагентами

Минюст РФ включил в список иностранных агентов журналистов Илью Барабанова* и Анастасию Казанцеву*. Об этом говорится на сайте, где опубликован соответсвующий документ.

"12 апреля 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.И. Асташин*, И.А. Барабанов*, А.А. Казанцева*, Н.А. Кузьмин*, И.Б. Филиппов*, а также ООО "ИНОАГЕНТ АВК*", — говорится в тексте.

* Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Николь Вербер
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