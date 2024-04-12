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Криминал

На Невзорова* завели уголовное дело за неисполнение требований к иноагентам

12 апреля, 08:48
Александр Невзоров*. Обложка © ТАСС / АР

Александр Невзоров*. Обложка © ТАСС / АР

Журналист Александр Невзоров* стал фигурантом уголовного дела, так как проигнорировал требование для иноагентов маркировать свои публикации соответствующим статусу образом. Об этом пишет "Mash на Мойке".

Невзоров* давно уехал из России, но при этом продолжает свою активность в соцсетях. Журналист размещает контент без обязательных маркировок, за что уже не раз получал административные протоколы, но никак на них не реагировал. Теперь на Невзорова* завели уголовное дело по статье за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Дудю* может грозить реальный срок из-за отсутствия маркировки иноагента
Дудю* может грозить реальный срок из-за отсутствия маркировки иноагента

Напомним, в декабре прошлого года журналиста Александра Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за того, что он проигнорировал правило и не упомянул в публикации о своём статусе иноагента. До этого он дважды получал подобные штрафы, а также на него было заведено административное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды.

*Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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