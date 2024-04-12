На Невзорова* завели уголовное дело за неисполнение требований к иноагентам
Александр Невзоров*. Обложка © ТАСС / АР
Журналист Александр Невзоров* стал фигурантом уголовного дела, так как проигнорировал требование для иноагентов маркировать свои публикации соответствующим статусу образом. Об этом пишет "Mash на Мойке".
Невзоров* давно уехал из России, но при этом продолжает свою активность в соцсетях. Журналист размещает контент без обязательных маркировок, за что уже не раз получал административные протоколы, но никак на них не реагировал. Теперь на Невзорова* завели уголовное дело по статье за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
Напомним, в декабре прошлого года журналиста Александра Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за того, что он проигнорировал правило и не упомянул в публикации о своём статусе иноагента. До этого он дважды получал подобные штрафы, а также на него было заведено административное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды.
*Включён в реестр СМИ-иноагентов.