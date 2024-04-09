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9 апреля, 12:54

Дудю* может грозить реальный срок из-за отсутствия маркировки иноагента

Юрию Дудю* грозит уголовное дело за несоблюдение закона об иноагентах

Юрию Дудю* грозит уголовная ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах. Как пишет SHOT, с середины марта блогер перестал добавлять к своим постам соответствующую маркировку, а накануне он и вовсе выпустил новый ролик, где её также не было впервые после получения статуса иноагента.

На данный момент в его социальных сетях есть несколько десятков таких публикаций, и за каждую Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей. А при повторном нарушении в течение года может быть возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах". Уже за это может грозить до двух лет лишения свободы.

Комик Руслан Белый* оштрафован за отсутствие отметки иноагента
Комик Руслан Белый* оштрафован за отсутствие отметки иноагента

Ранее суд в Москве оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова* на 30 тысяч рублей. Причиной стало отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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YouTube / вДудь

Матвей Константинов
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