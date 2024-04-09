Дудю* может грозить реальный срок из-за отсутствия маркировки иноагента

Юрию Дудю* грозит уголовная ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах. Как пишет SHOT , с середины марта блогер перестал добавлять к своим постам соответствующую маркировку, а накануне он и вовсе выпустил новый ролик, где её также не было впервые после получения статуса иноагента.

На данный момент в его социальных сетях есть несколько десятков таких публикаций, и за каждую Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей. А при повторном нарушении в течение года может быть возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах". Уже за это может грозить до двух лет лишения свободы.