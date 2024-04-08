Журналист Пивоваров* забыл, что он иноагент, и получил штраф

У основателя проекта "Редакция" Алексея Пивоварова* — статус иноагента с июня 2022 года. Причиной стало то, что он получал деньги от ряда иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation — благотворительной организации, которая учредила премию "Редколлегия" для российских журналистов. Данная компания зарегистрирована на Бермудских островах (заморская территория Великобритании).