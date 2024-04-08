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8 апреля, 15:27

Журналист Пивоваров* забыл, что он иноагент, и получил штраф

Суд оштрафовал Пивоварова* на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Алексей Пивоваров*. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Алексей Пивоваров*. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Журналист Алексей Пивоваров* оштрафован из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в Интернете. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.

"Пивоваров* Алексей Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ "Нарушение порядка деятельности иностранного агента", — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Журналист должен будет заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

У основателя проекта "Редакция" Алексея Пивоварова* — статус иноагента с июня 2022 года. Причиной стало то, что он получал деньги от ряда иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation — благотворительной организации, которая учредила премию "Редколлегия" для российских журналистов. Данная компания зарегистрирована на Бермудских островах (заморская территория Великобритании).

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Никита Никонов
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