Минюст признал иноагентами депутата Вишневского* и проект "Первый отдел"*

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. В список вошли депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский*, проект "Первый отдел"*, а также адвокат Вадим Прохоров*, следует из обновлённого документа на официальном сайте ведомства.

"Б.Л. Вишневский принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", — говорится в документе.

Проект "Первый отдел"* выступал против специальной военной операции на Украине, добавили в ведомстве. Организация также оказывала финансовую поддержку Украине и объединениям, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Кроме того, в реестр также был внесён адвокат Вадим Прохоров*. В ведомстве подчеркнули, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Ранее в список включили актёра Семёна Трескунова*, режиссёра Романа Либерова*, журналистку и востоковеда-арабиста Марианну Беленькую*, экономиста, бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Игоря Липсица*, находящегося в розыске экс-полицейского Олега Кашинцева*, сооснователя владимирского издания "Довод"* Кирилла Ишутина*, депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину*.