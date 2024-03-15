Минюст признал иноагентами актёра Трескунова* и режиссёра Либерова*

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. В список включили актёра Семёна Трескунова*, режиссёра Романа Либерова*, журналистку и востоковеда-арабиста Марианну Беленькую*, экономиста, бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Игоря Липсица*, находящегося в розыске экс-полицейского Олега Кашинцева*, сооснователя владимирского издания "Довод"* Кирилла Ишутина*, депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину*.

"С.А. Трескунов* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации", — отметили в ведомстве, добавив, что также актёр создавал и распространял сообщения и материалы иноагентов. Проживает за границей.

Либеров* выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверные сведения с целью формирования негативного образа России и ВС РФ. Также проживает за рубежом.

Ранее Life.ru писал, что сбежавший из России Трескунов* отчаялся найти работу за границей. Звезда "Ивановых-Ивановых" не снимается в кино после отъезда из РФ.