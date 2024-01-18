Сбежавшая из России звезда "Ивановых-Ивановых" отчаялась найти работу за границей

Сбежавший из России за границу актёр Семён Трескунов сменил имя на Сэм и заявил, что после переезда не может найти нормальную работу — постоянно получает отказы. Об этом пишет kp.ru.

После отъезда артист пробовал себя на сцене, но ничего не выгорело. Руководство Нового Рижского театра в Латвии выгнало его из-за отсутствия профильного образования и теперь вместе с молодой женой Трескунов обосновался в Испании, решив стать писателем. Проблема лишь в том, что никто не хочет его публиковать.

"Я сейчас вообще не снимаюсь. Последние мои съёмки были летом 2023 года. Я пишу что-нибудь каждый день. Пишу сценарии, колонки, что-то в свой дневник", — говорит актёр.

Несмотря на непрекращающиеся неудачи, Семён уверен, что рано или поздно его ждёт успех на литературном поприще. Ведь, по его мнению, писателю, в отличие от режиссёра, никто не нужен.