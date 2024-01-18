Сбежавшая из России звезда "Ивановых-Ивановых" отчаялась найти работу за границей
Актёр Семён Трескунов признался, что не снимается в кино после эмиграции
Актёр Семён Трескунов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Сбежавший из России за границу актёр Семён Трескунов сменил имя на Сэм и заявил, что после переезда не может найти нормальную работу — постоянно получает отказы. Об этом пишет kp.ru.
После отъезда артист пробовал себя на сцене, но ничего не выгорело. Руководство Нового Рижского театра в Латвии выгнало его из-за отсутствия профильного образования и теперь вместе с молодой женой Трескунов обосновался в Испании, решив стать писателем. Проблема лишь в том, что никто не хочет его публиковать.
"Я сейчас вообще не снимаюсь. Последние мои съёмки были летом 2023 года. Я пишу что-нибудь каждый день. Пишу сценарии, колонки, что-то в свой дневник", — говорит актёр.
Несмотря на непрекращающиеся неудачи, Семён уверен, что рано или поздно его ждёт успех на литературном поприще. Ведь, по его мнению, писателю, в отличие от режиссёра, никто не нужен.
Кстати, о том, что дела у Трескунова совсем плохи, Лайф писал ещё в ноябре прошлого года. Актёр, наиболее известный по роли в российском сериале "Ивановы-Ивановы", продолжает надеяться, что его позовут работать в Россию. За рубежом у новоиспечённого Сэма совсем нет заказов, поэтому агентства продолжают предлагать его на роли в нашей стране.