Сбежавшая в Испанию звезда "Ивановых-Ивановых" затосковала по российским гонорарам

Сбежавший в Испанию актёр Семён Трескунов, наиболее известный по роли в сериале "Ивановы-Ивановы", продолжает надеяться, что его позовут работать в Россию. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, российские актёрские агентства продолжают предлагать на роли 24-летнего Трескунова, который сменил имя после эмиграции и стал Сэмом. При этом за границей заказов у молодого артиста особо нет: ему удалось лишь подрядиться к режиссёру Кириллу Серебренникову, который снимал полнометражку в Литве. Сейчас же Трескунов сидит без работы.

В России Трескунов успел сняться примерно в 50 фильмах и сериалах и зарабатывал около 200 тысяч рублей за один съёмочный день. Однако весной в 2022 году артист вместе с супругой Анитой Ахмадуллиной уехал в Израиль, где получил гражданство как еврей, а позже пара перебралась в Испанию. Именно там Семён и сменил имя на Сэм. После начала спецоперации он принципиально начал вести соцсети на английском языке.

Семён Трескунов с супругой Анитой Ахмадуллиной. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sam_treskunov