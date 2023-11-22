Сбежавший в Израиль актёр Белый переписал на жену огромную квартиру в центре Москвы

Сбежавший в Израиль актёр Анатолий Белый (настоящая фамилия — Вайсман) переоформил свою четырёхкомнатную московскую квартиру на жену, чтобы его не лишили недвижимости за антироссийские высказывания. Об этом сообщает SHOT.

Экс-супруг Марины Голуб, который продолжает поливать грязью Россию из Тель-Авива, сам на родину не возвращается, а вот его жена — архитектор Инесса Москвичёва — регулярно появляется в столице и шлёт мужу фото из их семейного гнёздышка. По информации телеграм-канала, с недавних пор именно она является единственным собственником четырёхкомнатной квартиры площадью 133 квадратных метра в Большом Харитоньевском переулке в центре Москвы. Кроме того, на супругу актёра сейчас зарегистрирована ещё и их вторая квартира, которая расположена в районе Тропарёво-Никулино.

Анатолий Белый — бывший муж актрисы Марины Голуб, снимался в сериалах "Бригада", "Ева, рожай!", "Мастер", "Куприн. Яма" и других. После начала спецоперации он уволился из МХТ имени Чехова и эмигрировал в Израиль с семьёй. В одном интервью актёр заявил, что он настолько любит свою новую страну, что спокойно отнесётся к тому, что его детям придётся идти служить в израильскую армию.