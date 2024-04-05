Писатель Веллер* и основательница "Андерсона" Татулова* признаны иноагентами

Минюст РФ включил писателя Михаила Веллера* в список иноагентов, следует из обновлённого документа на официальном сайте ведомства. Кроме него список пополнили основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова*, "Российское социалистическое движение"* и несколько ООО.

"М.И. Веллер* выступал против СВО, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ. Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами РФ", — говорится на сайте ведомства.

По информации Минюста, экс-хозяйка "Андерсона" Татулова* распространяла информацию, которая негативно сказывалась на формировании образа РФ, а также выступала против спецоперации на Украине.

"Российское социалистическое движение"* в список вошло за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также организацию и участие в митингах и мероприятиях за рубежом.

"Кроме того, в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью "Большая семёрка"* и общество с ограниченной ответственностью "Институт нейрокогнитивных исследований"*, — добавили в ведомстве.

Ранее Минюст России утвердил новый список иноагентов, в который вошли депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский*, проект "Первый отдел"*, а также адвокат Вадим Прохоров*. Недавно в реестр также включили актёра Семёна Трескунова*, режиссёра Романа Либерова*, журналистку и востоковеда-арабиста Марианну Беленькую*, экономиста, бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Игоря Липсица*, находящегося в розыске экс-полицейского Олега Кашинцева*, сооснователя владимирского издания "Довод"* Кирилла Ишутина* и депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину*.