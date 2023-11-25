"Придушу!": Бежавшая в Португалию экс-хозяйка "Андерсона" угрожала российской журналистке

Бежавшая в Португалию основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова угрожала российской журналистке за формулировки в статье о махинациях и проблемах с налогами бизнесвумен. Об этом рассказала сама автор материала, опубликовав пост в "ВКонтакте".

Журналистка РБК Анна Захарова рассказала о том, что после выхода в свет статьи о продаже семейных кафе "Андерсон" компании "ВкусВилл" Анастасия Татулова отрицательно отреагировала на некоторые формулировки в тексте. По словам Захаровой, бизнесвумен позвонила ей с требованием их исправить.