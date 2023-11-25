"Придушу!": Бежавшая в Португалию экс-хозяйка "Андерсона" угрожала российской журналистке
Экс-владелица сети "Андерсон" Татулова угрожала журналистке РБК из-за статьи
Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Бежавшая в Португалию основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова угрожала российской журналистке за формулировки в статье о махинациях и проблемах с налогами бизнесвумен. Об этом рассказала сама автор материала, опубликовав пост в "ВКонтакте".
Журналистка РБК Анна Захарова рассказала о том, что после выхода в свет статьи о продаже семейных кафе "Андерсон" компании "ВкусВилл" Анастасия Татулова отрицательно отреагировала на некоторые формулировки в тексте. По словам Захаровой, бизнесвумен позвонила ей с требованием их исправить.
"Иначе я тебя придушу!" — такой ультиматум поставила Татулова журналистке.
Напомним, летом 2022 года стало известно, что бывший бизнес-омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова покинула Россию. Она также сделала ряд антироссийских заявлений. Уже в ноябре бизнесвумен сообщила о масштабных проверках в "Андерсоне", а несколько дней назад выяснилось, что сеть кафе выкупил "ВкусВилл".