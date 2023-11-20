"Вкусвилл" заявил о покупке бренда семейных кафе "Андерсон"

"Вкусвилл" очень поддержал нас в пандемию и был первым, кто поверил в наш продукт, поставив его к себе на полку. Я верю, что синергия двух близких по духу брендов даст нашим гостям дополнительные поводы для радости, а сотрудникам всех "Андерсонов" во всех географиях — возможность развиваться дальше вместе с компанией", — рассказала о партнёрских отношениях двух брендов управляющая "Андерсеном" Анастасия Татулова.