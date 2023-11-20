"Вкусвилл" заявил о покупке бренда семейных кафе "Андерсон"
Посетители в семейном кафе "Андерсон". Обложка © ТАСС / Сергей Карпов
Руководство сети продуктовых магазинов "Вкусвилл" закрыло сделку по приобретению бренда "Андерсон", который специализируется на семейных кафе. Покупка была реализована 16 ноября, сообщается на сайте сети.
Ожидается, что приобретение сети ресторанов позволит компании усилить собственные позиции на рынке общественного питания. "Вкусвилл" продолжит развивать бизнес с "учётом тех возможностей, которые есть".
"Вкусвилл" очень поддержал нас в пандемию и был первым, кто поверил в наш продукт, поставив его к себе на полку. Я верю, что синергия двух близких по духу брендов даст нашим гостям дополнительные поводы для радости, а сотрудникам всех "Андерсонов" во всех географиях — возможность развиваться дальше вместе с компанией", — рассказала о партнёрских отношениях двух брендов управляющая "Андерсеном" Анастасия Татулова.
Ранее Лайф писал, что компания АРМ, выкупившая бизнес в России у спортивного ретейлера Decathlon, открывает в стране новую сеть магазинов под названием Desport. Первые торговые объекты должны появиться в декабре.