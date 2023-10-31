Владелец российского подразделения Decathlon открывает сеть магазинов Desport

Компания АРМ, выкупившая бизнес в России у спортивного ретейлера Decathlon, открывает в стране новую сеть магазинов под названием Desport. Первые торговые объекты планируют открыть уже в декабре, пишет ТАСС со ссылкой на представителей АРМ.

"ООО "АРМ", которое в сентябре 2023 года приобрело весь бизнес компании Decathlon Russia, запускает новую сеть спортивных магазинов Desport. Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров", — сообщили журналистам в компании.

Также там объяснили, что название для новой сети пришло из старофранцузского языка. В переводе с него "desport", от которого, слово "спорт" и пришло во многие языки мира, означает "игру" или "развлечение".