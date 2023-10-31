Владелец российского подразделения Decathlon открывает сеть магазинов Desport
ТАСС: Купившая бизнес Decathlon в РФ компания АРМ откроет сеть магазинов Desport
Компания АРМ, выкупившая бизнес в России у спортивного ретейлера Decathlon, открывает в стране новую сеть магазинов под названием Desport. Первые торговые объекты планируют открыть уже в декабре, пишет ТАСС со ссылкой на представителей АРМ.
"ООО "АРМ", которое в сентябре 2023 года приобрело весь бизнес компании Decathlon Russia, запускает новую сеть спортивных магазинов Desport. Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров", — сообщили журналистам в компании.
Также там объяснили, что название для новой сети пришло из старофранцузского языка. В переводе с него "desport", от которого, слово "спорт" и пришло во многие языки мира, означает "игру" или "развлечение".
Напомним, в конце сентября стало известно о том, что сеть магазинов спортивных товаров Decathlon планирует вновь открыться в России уже 15 ноября. Отечественным партнёром бренда стала компания ООО "АРМ", гендиректором которой является владелец франчайзинга "Шоколадницы", "Чайханы № 1", "Сыроварни" и "Бургер кинга" Вячеслав Мареев.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV