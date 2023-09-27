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27 сентября, 10:07

Стала известна дата открытия магазинов Decathlon в России

Mash: Decathlon заработает в России 15 ноября

Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon планирует вновь открыться в России уже 15 ноября. Однако, как сообщает Mash, торговые точки возобновят работу под новым названием ADS (All Do Sport).

По данным телеграм-канала, сотрудники уже получили официальные письма с информацией о том, что отечественным партнёром бренда стала компания ООО "АРМ", гендиректором которой является владелец франчайзинга "Шоколадницы", "Чайханы № 1", "Сыроварни" и "Бургер кинга" Вячеслав Мареев. Его фирме, кстати, также принадлежит франшиза испанской марки одежды Mango. Известно, что "АРМ" передадут 35 магазинов Decathlon. При этом изначально ассортимент в торговых точках будет небольшим. В перспективе же планируются завозы из Китая и продажа вещей российских производителей.

Финская сеть Stockmann может сменить название

Финская сеть Stockmann может сменить название

Напомним, французская сеть магазинов Decathlon была представлена в России с 2006 года. После начала спецоперации на Украине она объявила о "временном" закрытии своих магазинов, а в начале 2023 года стало известно о поиске ею покупателей на российский бизнес. По данным "Ведомостей", на приобретение активов претендовали две компании.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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