Стала известна дата открытия магазинов Decathlon в России

По данным телеграм-канала, сотрудники уже получили официальные письма с информацией о том, что отечественным партнёром бренда стала компания ООО "АРМ", гендиректором которой является владелец франчайзинга "Шоколадницы", "Чайханы № 1", "Сыроварни" и "Бургер кинга" Вячеслав Мареев. Его фирме, кстати, также принадлежит франшиза испанской марки одежды Mango. Известно, что "АРМ" передадут 35 магазинов Decathlon. При этом изначально ассортимент в торговых точках будет небольшим. В перспективе же планируются завозы из Китая и продажа вещей российских производителей.