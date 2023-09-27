Стала известна дата открытия магазинов Decathlon в России
Mash: Decathlon заработает в России 15 ноября
Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon планирует вновь открыться в России уже 15 ноября. Однако, как сообщает Mash, торговые точки возобновят работу под новым названием ADS (All Do Sport).
По данным телеграм-канала, сотрудники уже получили официальные письма с информацией о том, что отечественным партнёром бренда стала компания ООО "АРМ", гендиректором которой является владелец франчайзинга "Шоколадницы", "Чайханы № 1", "Сыроварни" и "Бургер кинга" Вячеслав Мареев. Его фирме, кстати, также принадлежит франшиза испанской марки одежды Mango. Известно, что "АРМ" передадут 35 магазинов Decathlon. При этом изначально ассортимент в торговых точках будет небольшим. В перспективе же планируются завозы из Китая и продажа вещей российских производителей.
Напомним, французская сеть магазинов Decathlon была представлена в России с 2006 года. После начала спецоперации на Украине она объявила о "временном" закрытии своих магазинов, а в начале 2023 года стало известно о поиске ею покупателей на российский бизнес. По данным "Ведомостей", на приобретение активов претендовали две компании.
ТАСС / Станислав Красильников