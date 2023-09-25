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25 сентября, 08:20

Финская сеть Stockmann может сменить название

Финская сеть универмагов Stockmann планирует поменять название на Lindex Group

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Финская сеть универмагов Stockmann может сменить название на Lindex Group, сообщили в пресс-службе компании.

"Совет директоров Stockmann Plc сегодня принял решение о начале стратегического анализа с целью повышения акционерной стоимости за счёт перевода компании Lindex в центр бизнеса группы. В рамках стратегического анализа Stockmann Plc Abp рассматривает возможность изменения своего названия на Lindex Group", говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, компания изучает стратегические альтернативы для бизнеса универмагов под брендом Stockmann. На данный момент под торговой маркой Lindex выпускается женское нижнее бельё.

Stockmann — компания розничной торговли, в активе которой находится восемь универмагов в Финляндии и Прибалтике. К слову, её критиковали за присутствие в России, хоть там и пояснили, что компания не владеет этими магазинами, а название может использоваться владельцами ещё несколько лет.

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Лайф писал, что британский табачный гигант British American Tobacco продаёт свои активы в России и Белорусии. В качестве нового владельца выступит консорциум, связанный с российским подразделением компании.

Матвей Константинов
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