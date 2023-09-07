British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии

Британский табачный гигант British American Tobacco (BAT) продаёт активы в России и Белоруссии. Покупателем станет консорциум, который связан с российским подразделением BAT, говорится в пресс-релизе компании.

"После завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в России и Белоруссии и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках", — указано в заявлении.

Сумма сделки остаётся в секрете, а закрыть её стороны планируют в течение месяца. BAT производит в России такие сигареты, как Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и "Ява", а также устройства для нагревания табака glo и стики для них. Управление этими брендами перейдёт под руководство новых владельцев бизнеса.