Сеть Uniqlo окончательно ушла из России
"Ведомости": Японский бренд Uniqlo полностью прекратил бизнес в России
Закрытые магазины Uniqlo в Москве. Обложка © ТАСС / EPA
Японская сеть по продаже одежды Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на одного из партнёров компании.
"Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ретейлеры", — заявил собеседник газеты.
Другие бренды уже заняли многие площади в московских торговых центрах, где раньше находилась Uniqlo. Так, в "Европейском", "Форт Отрадное" и на Новом Арбате расположилась Gloria Jeans, в "Европолисе" и "Атриуме" — Lime, в "Авиапарке" и "Мегах" — Just Clothes.
По словам главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, Uniqlo разорвала контракты на аренду, уплатив штрафные санкции. Также компания уволила весь персонал, выплатив работникам по 11 окладов. Японские менеджеры переведены в офисы Uniqlo в другие страны. При этом уточняется, что юридическое лицо ООО "Юникло Рус" не будет ликвидировано, так как бренд намерен в будущем возобновить работу в России.
Напомним, в марте прошлого года сеть Uniqlo заявила, что приостанавливает деятельность в России. На такой шаг компания, как там заявили, пошла в связи с трудностями, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В октябре стало известно, что бренд сократит сеть в РФ. По данным на конец января, в стране оставалось 27 точек Uniqlo, которые были временно закрыты.