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22 августа, 05:18

Сеть Uniqlo окончательно ушла из России

"Ведомости": Японский бренд Uniqlo полностью прекратил бизнес в России

<p>Закрытые магазины Uniqlo в Москве. Обложка © ТАСС / EPA</p>

Закрытые магазины Uniqlo в Москве. Обложка © ТАСС / EPA

Японская сеть по продаже одежды Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на одного из партнёров компании.

"Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ретейлеры", — заявил собеседник газеты.

Другие бренды уже заняли многие площади в московских торговых центрах, где раньше находилась Uniqlo. Так, в "Европейском", "Форт Отрадное" и на Новом Арбате расположилась Gloria Jeans, в "Европолисе" и "Атриуме" — Lime, в "Авиапарке" и "Мегах" — Just Clothes.

По словам главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, Uniqlo разорвала контракты на аренду, уплатив штрафные санкции. Также компания уволила весь персонал, выплатив работникам по 11 окладов. Японские менеджеры переведены в офисы Uniqlo в другие страны. При этом уточняется, что юридическое лицо ООО "Юникло Рус" не будет ликвидировано, так как бренд намерен в будущем возобновить работу в России.

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Напомним, в марте прошлого года сеть Uniqlo заявила, что приостанавливает деятельность в России. На такой шаг компания, как там заявили, пошла в связи с трудностями, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В октябре стало известно, что бренд сократит сеть в РФ. По данным на конец января, в стране оставалось 27 точек Uniqlo, которые были временно закрыты.

Никита Никонов
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