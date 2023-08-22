Сеть Uniqlo окончательно ушла из России

Японская сеть по продаже одежды Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на одного из партнёров компании.

"Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ретейлеры", — заявил собеседник газеты.

Другие бренды уже заняли многие площади в московских торговых центрах, где раньше находилась Uniqlo. Так, в "Европейском", "Форт Отрадное" и на Новом Арбате расположилась Gloria Jeans, в "Европолисе" и "Атриуме" — Lime, в "Авиапарке" и "Мегах" — Just Clothes.

По словам главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, Uniqlo разорвала контракты на аренду, уплатив штрафные санкции. Также компания уволила весь персонал, выплатив работникам по 11 окладов. Японские менеджеры переведены в офисы Uniqlo в другие страны. При этом уточняется, что юридическое лицо ООО "Юникло Рус" не будет ликвидировано, так как бренд намерен в будущем возобновить работу в России.