Hugo Boss решил, как поступить со своим бизнесом в России
Hugo Boss решил продать активы в России и заняться оптовым бизнесом
Немецкий производитель одежды Hugo Boss намерен продать активы в РФ и заняться оптовым бизнесом. Об этом говорится в отчёте компании. Согласно документу, сейчас обсуждаются сроки сделки.
"В первой половине 2023 года Hugo Boss пересмотрел бизнес-модель в РФ, в частности продумал возможность её преобразования в оптовый бизнес. Компания классифицировала все соответствующие активы и обязательства как предназначенные для продажи", — сказано в отчёте.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин напомнил: несмотря на то что ретейлер заявил о приостановке деятельности в РФ, некоторые магазины не переставали работать. Он также отметил, что у Hugo Boss осталось не так много точек, а учитывая, что товарный знак, скорее всего, не останется, продать их по выгодной цене будет трудно.
Эксперт в интервью РИА "Новости" высказал мнение, что потенциальными покупателями могут быть те, с кем компания сотрудничала по дистрибуции. По словам специалиста, на базе проданных площадок при правильном ребрендинге получится открыть мультибрендовые точки для продажи товаров.
Лайф напоминает, что в марте 2022 года Hugo Boss приостановил розничную и электронную торговлю в России. Тогда сообщалось, что компания планировала оказать пострадавшим сотрудникам финансовую помощь.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV