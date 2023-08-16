Hugo Boss решил, как поступить со своим бизнесом в России

Немецкий производитель одежды Hugo Boss намерен продать активы в РФ и заняться оптовым бизнесом. Об этом говорится в отчёте компании. Согласно документу, сейчас обсуждаются сроки сделки.

"В первой половине 2023 года Hugo Boss пересмотрел бизнес-модель в РФ, в частности продумал возможность её преобразования в оптовый бизнес. Компания классифицировала все соответствующие активы и обязательства как предназначенные для продажи", — сказано в отчёте.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин напомнил: несмотря на то что ретейлер заявил о приостановке деятельности в РФ, некоторые магазины не переставали работать. Он также отметил, что у Hugo Boss осталось не так много точек, а учитывая, что товарный знак, скорее всего, не останется, продать их по выгодной цене будет трудно.

Эксперт в интервью РИА "Новости" высказал мнение, что потенциальными покупателями могут быть те, с кем компания сотрудничала по дистрибуции. По словам специалиста, на базе проданных площадок при правильном ребрендинге получится открыть мультибрендовые точки для продажи товаров.