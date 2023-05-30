Названы потенциальные покупатели Decathlon в России
"Ведомости": Две компании могут выкупить российские активы Decathlon
Турецкая компания FLO Retailing (владеет российским Reebok) и ливанская Azadea Group (ей принадлежит комплекс Dubai Mall) ведут переговоры о выкупе французской сети Decathlon в России. Об этом сообщает газета "Ведомости".
По информации издания, рассматриваются два варианта сделки: выкуп всей российской сети и перезапуск магазинов по модели франчайзинга либо то же самое, но с закрытием некоторых точек.
Гигантская корпорация "Ассоциация семьи Мюлье" (помимо Decathlon, в частности, владеет Leroy Merlin и Auchan) ведёт переговоры с потенциальными покупателями. Сделка может состояться не раньше осени.
Ранее Лайф писал, что французская сеть Decathlon решила уйти из России и продать бизнес. Позже появилась информация, что ретейлер продаст только часть российских магазинов.
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