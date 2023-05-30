Названы потенциальные покупатели Decathlon в России

Турецкая компания FLO Retailing (владеет российским Reebok) и ливанская Azadea Group (ей принадлежит комплекс Dubai Mall) ведут переговоры о выкупе французской сети Decathlon в России. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По информации издания, рассматриваются два варианта сделки: выкуп всей российской сети и перезапуск магазинов по модели франчайзинга либо то же самое, но с закрытием некоторых точек.