Decathlon продаст пять магазинов в разных регионах России

Один из крупнейших в мире ритейлеров спортивных товаров Decathlon продаёт несколько магазинов в России. Сделка с покупателем уже одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, пишут "Известия" со ссылкой на Минпромторг.

Как сообщает издание, французская сеть избавляется от менее прибыльных точек продаж в некоторых российских регионах. Речь идёт о пяти магазинах. В то же время Decathlon наращивает присутствие в крупных областях, что подтверждает приобретение двух новых площадок в прошлом году, утверждает газета.