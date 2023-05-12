Decathlon продаст пять магазинов в разных регионах России
"Известия": Французский ритейлер Decathlon продаёт часть магазинов в России
Один из крупнейших в мире ритейлеров спортивных товаров Decathlon продаёт несколько магазинов в России. Сделка с покупателем уже одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, пишут "Известия" со ссылкой на Минпромторг.
Как сообщает издание, французская сеть избавляется от менее прибыльных точек продаж в некоторых российских регионах. Речь идёт о пяти магазинах. В то же время Decathlon наращивает присутствие в крупных областях, что подтверждает приобретение двух новых площадок в прошлом году, утверждает газета.
Как бы то ни было, после начала специальной военной операции компания сначала объявила о временном закрытии своих магазинов на территории России, а затем решила уйти из страны и продать бизнес.