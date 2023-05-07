Товары из недружественных стран нужно начать маркировать надписью "Произведено врагом России". О необходимости данной меры заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, лидер партии "Родина" Алексей Журавлёв.

"Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, всё же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать. Уверен, что такие товары нужно маркировать "Произведено врагом России", причём обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля", — сообщил РИА "Новости" Журавлёв.

По словам Журавлёва, рынок таких товаров достаточно обширен. К тому же многие из тех, кто ушёл, "громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются, не афишируя этого особо, под другим названием". Такие компании идут обратно в Россию уже в коллаборации с производителями из дружественных нам стран. Ситуация, когда производители осуждают РФ и одновременно хотят на её территории работать, абсурдна, сказал собеседник агентства.