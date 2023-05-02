Чиновникам могут запретить покупать имущество в недружественных странах

Фракция ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, который предполагает запрет для чиновников на имущество в недружественных странах.

Согласно пояснительной записке, инициаторы законопроекта предлагают ввести запрет для госслужащих на владение недвижимостью в странах, "совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия".

Депутаты предлагают распространить эту норму также и на чиновников, занимающих государственные должности в субъектах РФ.

"Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжает только усиливаться", — обосновывается в записке актуальность законопроекта.