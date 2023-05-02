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Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 14:26

Чиновникам могут запретить покупать имущество в недружественных странах

ЛДПР призвала запретить чиновникам владеть имуществом в недружественных странах

Фракция ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, который предполагает запрет для чиновников на имущество в недружественных странах.

Согласно пояснительной записке, инициаторы законопроекта предлагают ввести запрет для госслужащих на владение недвижимостью в странах, "совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия".

Депутаты предлагают распространить эту норму также и на чиновников, занимающих государственные должности в субъектах РФ.

"Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжает только усиливаться", — обосновывается в записке актуальность законопроекта.

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Ранее Лайф сообщал о том, что депутатов Госдумы обязали уведомлять о планируемых поездках за рубеж профильную комиссию или лично председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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