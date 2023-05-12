Власти отреагировали на сообщения об уходе Decathlon из России

Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon, приостановивший деятельность в России, пока не заявлял о намерении окончательно свернуть бизнес в нашей стране, заявил заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, компания продолжает оплачивать аренду и платит сотрудникам, несмотря на информацию о продаже пяти торговых точек.

"Всего у этой сети 25 магазинов и один склад в России в собственности, плюс 17 магазинов — в аренде. Владельцы бизнеса — иностранцы. Поэтому они, следуя закону, запросили разрешение на продажу пяти точек в некоторых регионах, так как эти магазины им не нужны для операционной деятельности. При этом основные магазины остаются у компании", — сказал журналистам Евтухов.

Тем не менее, как подчеркнул замглавы Минпромторга, компаниям, прекратившим деятельность в нашей стране, в конце концов придётся определяться с дальнейшими шагами: либо уходить с концами, либо открывать магазины. Так как желающих продвигать свой бизнес на территории РФ очень много, подчеркнул он.